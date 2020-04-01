Минск, , 09:50 — REGNUM Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с распространением коронавируса. Об этом 1 апреля сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник в российских государственных структурах.

По данным источника, Белоруссия по дипломатическим каналам направила официальный запрос в адрес России, в котором просит выделить ей в качестве помощи защитные маски, тест-системы, аппараты искусственной вентиляции легких. Аналогичные запросы о помощи направили практически все страны СНГ, кроме Украины и Туркмении, сообщил собеседник газеты.

Информированный источник отметил, что для выделения запрошенной Белоруссией и другими странами помощи требуется спецразрешение правительства РФ, так как со 2 марта из России запрещен вывоз медицинской продукции.

Относительно ситуации с распространением коронавируса в Белоруссии собеседник газеты посетовал, что в соседней стране не очень ответственно подходят к борьбе с распространением заболевания и не принимают необходимых мер. Журналисты газеты уточняют, что до сих пор в Белоруссии проводятся футбольные матчи, другие спортивные состязания, все учреждения массового посещения людей работают в обычном режиме.

«Мы от них защищаемся. Но задачу эту надо решать совместно, поскольку если в одной стране эпидемия пойдет на спад, а в другой — возникнет ее очаг, то угроза сохранится», — подчеркнул источник издания.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал действия властей РФ по борьбе с распространением коронавируса, заявив, что «Россия вся полыхает от коронавируса», и закрывать границы для въезда должна Белоруссия, а не Россия.