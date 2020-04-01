Москва, , 09:41 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение руководству Первого канала, ВГТРК и НТВ с просьбой пересмотреть сетку телевещания в интересах граждан, вынужденных оставаться дома в режиме самоизоляции на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

СМИ, в том числе телевидение, должны взять на себя ответственность по обеспечению здорового эмоционального и психологического состояния населения, полагает Миронов.

«Предлагаю пересмотреть сетку вещания и отказаться или сократить количество ток-шоу, которые проводятся в режиме «накала страстей» и будят в гражданах лишнюю тревогу, в пользу образовательных, познавательных и развивающих программ», — просит Миронов.

По мнению депутата, будет полезным включить в программу тематические передачи по научно-популярным темам, рассказы врачей и специалистов о правилах гигиены, здорового образа жизни и культуре общения в новых реалиях, полезным будет информация о том, как правильно и интересно организовать вынужденный домашний досуг.

Также Миронов считает крайне важным оказывать психологическую помощь гражданам и призывает руководство ведущих федеральных телеканалов добавить в сетку вещания передачи с советами кризисных психологов.