Москва, , 09:31 — REGNUM Техосмотр автомобилей, принадлежащих гражданам, следует отменить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Техосмотр для личных автомобилей следует отменить. Каждый водитель должен сам отвечать за состояние своего автомобиля, водитель сам отвечает за свою жизнь и за свою безопасность», — считает Емельянов.

Накануне Госдума и Совфед поддержали закон об экстренных полномочиях правительства РФ для борьбы с коронавирусом и поддержке экономики. Однако закон включает нормы, меняющие сроки прохождения техосмотра — для автомобилей, грузового транспорта и такси.

«Техосмотры проводят частные компании, они заинтересованы в том, чтобы проводить их как можно чаще, чтобы получать больше», — рассуждает депутат Госдумы.

С марта 2021 года процедуру техосмотра раз в два года должны проходить легковые автомобили от четырех до десяти лет, ежегодно — автомобили старше десяти лет, полностью от прохождения процедуры освобождаются автомобили младше четырех лет.

Сейчас проходить техосмотр каждые два года должны были автомобили от трех до семи лет, раз в год — легковые авто старше семи лет. Полностью от процедуры освобождались автомобили младше трех лет.

Ранее были приняты законы, ужесточающие процедуру прохождения техосмотра, обязательно фотографирование процесса, а также выдача электронной карты техосмотра.

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