Кемерово, , 09:27 — REGNUM В департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области заявили, что носить медицинскую маску «не имеет смысла», если у вас нет симптомов заболевания или вы не осуществляете уход за заболевшим человеком.

Такое сообщение департамент оставил в комментариях к посту губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва о новом здании поликлиники Областной больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского.

Это был официальный ответ на замечание общественника Романа Янченко о том, что на фотографии к посту пациенты, в отличие от врачей, без медицинских масок.

«Поясняем: следует носить маску только в том случае, если есть симптомы COVID‑19 (особенно кашель) или если вы осуществляете уход за человеком, который может быть болен COVID‑19, — говорится в комментарии. — Одноразовые маски нельзя использовать повторно. Если у вас нет симптомов заболевания или вы не осуществляете уход за заболевшим человеком, не имеет смысла».