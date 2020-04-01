Париж, , 09:24 — REGNUM Согласно опросу института общественного мнения Франции, популярность президента Эммануэля Макрона подскочила на 13 пунктов в разгар коронавируса, а рейтинг премьер-министра страны Эдуара Филиппа вырос на 7 пунктов, передает BFM TV.

По данным исследования, 46% респондентов положительно оценивают действия главы государства. Рейтинг Эдуара Филиппа поднялся до 43% и вернулся к уровню июня 2018 года.

Опрос проводился в режиме онлайн среди более тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса Elabe, 93% жителей Франции убеждены, что период самоизоляции будет продлен после 15 апреля 2020 года.

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