Ростов-на-Дону, , 09:24 — REGNUM Главным врачом больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Ростова-на-Дону назначен депутат гордумы Александр Пономарёв («Единая Россия»). Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Александр Пономарёв является председателем комиссии по здравоохранению и вопросам социальной защиты населения в муниципальном парламенте. Известно, что новый руководитель лечебного учреждения с декабря 2019 года исполнял обязанности главврача БСМП. До этого он занимал должность заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

В настоящее время больница готова к приёму пациентов, заражённых COVID-19. Реанимационное отделение сможет принять 70 человек, подготовлено 75 аппаратов искусственной вентиляции легких и 35 наркозно-дыхательных аппаратов.