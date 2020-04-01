Киев, , 09:12 — REGNUM Принятый Верховной радой Украины закон об открытии рынка земли может не устроить Международный валютный фонд (МВФ), заявил 31 марта политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию «Украина.ру».

По его словам, недовольство МВФ могут вызвать ограничения, касающиеся концентрации земли в одних руках, а также покупки земли иностранцами.

Политолог считает, что принятый закон выгоден в первую очередь украинским олигархам, которые могут приступать к созданию земельных банков уже с 2021 года.

«Зеленский будет как-то пытаться продать этот решение Западу в обмен на деньги, но, как показывает практика, очень будет по-украински, если сейчас выдадут пару траншей, а через полгода-год конституционный суд этот закон отменит, потому, что он был принят с грубейшими нарушениями регламента», — рассказал он.

Молчанов считает, что нарушения при принятии закона могли допустить намеренно, чтобы в дальнейшем иметь возможность его отменить.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верховной раде Украины зарегистрированы пять проектов постановлений, отменяющих закон об открытии рынка земли. До тех пор, пока они не будут рассмотрены, закон не сможет подписать ни спикер Рады, ни президент Украины.

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