Тбилиси, , 09:09 — REGNUM Бывший депутат грузинского парламента, член «Альянса патриотов» Самвел Петросян и Армен Мкоян, 19-летний племянник депутата-мажоритарщика из правящей партии «Грузинская мечта» Энзела Мкояна, задержанные во время стрельбы, на время следствия отправлены под стражу. Об этом 31 марта сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на данные прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве журналистам, задержанные обвиняются в хулиганстве и незаконном применение оружия. Согласно уголовному кодексу, за преступления, которые им инкриминируют, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Мкоян заявил, что Петросян пытался убить его из огнестрельного оружия. По словам народного избранника, конфликт начался со словесной перепалки его племянника с сыном экс-депутата Петросяна.

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