Вильнюс, , 09:17 — REGNUM Литва, Латвия и Эстония покупают китайскую продукцию медицинского назначения и принимают от Китая гуманитарную помощь на фоне пандемии коронавируса. При этом совсем недавно Китай был назван спецслужбами этих трёх стран одной из угроз национальной безопасности, говорится в публикации rubaltic.ru.

«Коронавирус оказался страшнее китайских шпионов, тем более что западные союзники Прибалтике не помогают», — отмечает издание.

Так, ранее на самолёте AirBaltic в Ригу прибыл груз из китайского города Урумчи. Латвия получила почти 900 тыс. лицевых масок и 80 тыс. респираторов, и этот рейс будет не единственным.

Эстонские власти заказали в Китае 3,5 млн масок, 2 млн респираторов FFP-2 и 10 тыс. респираторов FFP-3. Для отправки партии также понадобится несколько авиарейсов. В феврале Китай был включён Департаментом внешней разведки Эстонии в перечень национальных угроз.

Латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) в отчете по итогам 2019 года также назвала Китай угрозой, указав на ожидаемую активизацию китайских шпионов. Теперь же Китай отправил Литве реагенты для тестов на коронавирус, а также партию защитных перчаток, очков и респираторов. Партия масок и перчаток также была передана Вильнюсу в качестве гуманитарной акции компании Huawei и Торговой палаты КНР.

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