Мапуту, , 08:57 — REGNUM Президент Мозамбика Филипе Ньюси объявил о введении чрезвычайного положения сроком на 30 дней, начиная со среды, 1 апреля, с целью остановить распространение коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на телевизионное обращение Ньюси.

По словам президента Ньюси, этот шаг был основан на рекомендациях органов здравоохранения и безопасности.

Он подчеркнул, что в рамках мер по борьбе с распространением вируса будут приняты строгие меры, такие как ограничение передвижения людей, закрытие пограничных пунктов и запрет собраний, в том числе в местах отправления культа.

Люди, которые недавно выезжали за пределы страны или имели контакт с тем, у кого был выявлен коронавирус, будут помещены в карантин, добавил президент.

В южноафриканской стране подтвердили восемь случаев заболевания COVID-19, два из которых — при локальной передаче вируса.