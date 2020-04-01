Киев, , 08:54 — REGNUM Украинские туристы, вернувшиеся из-за границы и сбежавшие от карантина, проигнорировали предупреждения президента Украины Владимира Зеленского и поехали на отдых, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 1 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Он напомнил, что Зеленский призывал граждан Украины вернуться в страну ещё 13 марта, при этом каждый третий вернувшийся на скандальном рейсе турист выехал из страны 13−15 марта.

«То есть наплевали на предупреждение и просьбу вернуться (не уезжать). В мире бушует пандемия, а они решили через полмира в отпуск слетать — погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, рестораны, побыли пару недель на курорте и… потребовали их возвращать!», — возмутился Аваков.

Он назвал такое поведение украинских туристов «свинством» не по закону, но по совести.

«Вы погуляли, а теперь хотите домой любой ценой, авось пронесет, и плевать вам на безопасность других?» — добавил министр.

Аваков рассказал, что министерство внутренних дел Украины не даст разрешение на посадку чартерных авиарейсов. Если и будут сделаны какие-то исключения, то только при условии, что пассажиры пройдут двухнедельный карантин. Он также отметил, что все туристы, сбежавшие от карантина, оштрафованы на 17 тыс. гривен (46,7 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские туристы, которых вернули из Вьетнама и Индонезии выломали двери аэропорта «Борисполь» и разбежались по домам. Часть из них удалось уговорить поехать в отель для прохождения карантина.

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