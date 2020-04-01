Киев, 1 апреля 2020, 08:54 — REGNUM Украинские туристы, вернувшиеся из-за границы и сбежавшие от карантина, проигнорировали предупреждения президента Украины Владимира Зеленского и поехали на отдых, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 1 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Он напомнил, что Зеленский призывал граждан Украины вернуться в страну ещё 13 марта, при этом каждый третий вернувшийся на скандальном рейсе турист выехал из страны 13−15 марта.
Он назвал такое поведение украинских туристов «свинством» не по закону, но по совести.
Аваков рассказал, что министерство внутренних дел Украины не даст разрешение на посадку чартерных авиарейсов. Если и будут сделаны какие-то исключения, то только при условии, что пассажиры пройдут двухнедельный карантин. Он также отметил, что все туристы, сбежавшие от карантина, оштрафованы на 17 тыс. гривен (46,7 тыс. рублей).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские туристы, которых вернули из Вьетнама и Индонезии выломали двери аэропорта «Борисполь» и разбежались по домам. Часть из них удалось уговорить поехать в отель для прохождения карантина.
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