Ярославль, , 08:45 — REGNUM Председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко не выходит на работу уже около месяца, несмотря на сложную ситуацию в регионе и экстренные меры, применяемые для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Степаненко на конференции 28 февраля Yarregion.ru

Документы вместо него подписывает исполняющий обязанности председателя правительства Роман Колесов. Последний такой документ был подписан 30 марта. На сайте правительства Ярославской области в новостях в последний раз Дмитрий Степаненко упоминался 28 февраля: он присутствовал на конференции «Адмирал Федор Ушаков: уроки истории и вызовы современности».

Ранее в правительстве региона порталу «Ярновости» сообщали, что Дмитрий Степаненко находится в отпуске на территории России, за границу он не выезжал. Если это так, то крайне странно, что губернатор не вызвал чиновника из отпуска.

Одновременно председатель правительства Ярославской области награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Указ об этом Владимир Путин подписал 30 марта.

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