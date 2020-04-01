Габороне, , 08:30 — REGNUM Президент Ботсваны Мокветси Масиси объявил о введении чрезвычайного положения в стране сроком на 28 дней, чтобы сдержать распространение коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

Он сказал, что с четверга, 2 апреля, в стране будет введен «полный карантин», когда только те, кто предоставляет основные услуги, получат разрешение покидать свои дома.

По его словам, каждому поставщику основных услуг будет выдано специальное разрешение на передвижение.

В понедельник, 30 марта, Ботсвана стала последней африканской страной, подтвердившей случаи заражения коронавирусом. Напомним, что в настоящее время в страны выявлены три случая заболевания COVID-19.

Президент Масиси призвал жителей страны не паниковать и не скупать товары первой необходимости, добавив, что поставки будут продолжаться и во время блокировки.

Он сказал, что в рамках мер по противодействию вирусу будут изданы дополнительные руководящие принципы, касающиеся того, как люди будут получать основные товары и услуги, а также был создан фонд помощи для смягчения последствий для пострадавших от введения карантина.

Правительство Ботсваны предоставит субсидии на заработную плату, чтобы помочь предприятиям сохранить количество сотрудников во время пандемии коронавируса.

Президент Масиси заявил, что его правительство будет продолжать наращивать запасы зерна и топлива и обеспечивать водой и медицинским оборудованием во время чрезвычайной ситуации.