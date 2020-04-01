Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:23 — REGNUM В системе руководства новокузнецкого хоккейного клуба «Металлург» появился совет Ассоциации «НХК «Металлург». Решение согласовано с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым, руководством и титульным спонсором клуба — компанией ЕВРАЗ. Об этом сообщается на официальном сайте «Металлурга».

"Совет Ассоциации НХК «Металлург» будет иметь право ставить перед клубом цели и задачи на спортивный сезон; давать оценку выступлению командам, входящим в систему клуба; формировать программу и стратегию развития новокузнецкого хоккейного клуба; участвовать в работе по привлечению спонсоров», — уточняется в информации.

Председателем Совета избран мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. В его составе представители правительства региона; ядминистрации Новокузнецка, Федерации хоккея Кузбасса, компании ЕВРАЗ и хоккейного клуба «Металлург».

Первое заседание совета из-за коронавируса COVID-19 прошло заочно.