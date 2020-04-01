Москва, , 08:20 — REGNUM Россия направила Соединённым Штатам гуманитарную помощь для борьбы с пандемией нового типа коронавируса. По информации Минобороны РФ, военный самолёт ВКС РФ вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский. В Вашингтон он доставит медицинские маски и оборудование.

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На видео, опубликованном Минобороны РФ, видно большое количество коробок с медицинскими принадлежностями и средствами индивидуальной защиты. Предполагается, что Ан-124−100 «Руслан» прибудет в Вашингтон вечером 1 апреля.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Россия в качестве помощи для борьбы с коронавирусом направила в США «очень, очень большой» самолёт с медицинским оборудованием. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что самолёт из РФ вылетит 31 марта.

Напомним, решение помочь американской стороне в борьбе с пандемией было принято после телефонного разговора лидером РФ и США.

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