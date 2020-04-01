Киев, , 08:21 — REGNUM В Верховной раде зарегистрированы пять проектов постановлений, призванных отменить ранее принятый закон №2178−10 об открытии рынка земли на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте украинского парламента.

Авторами документов стали депутаты Антон Поляков, Оксана Савчук, Юлия Тимошенко, Вадим Ивченко и Иван Кириленко.

Отметим, что до момента рассмотрения данных предложений ни спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, ни президент Украины Владимир Зеленский не имеют права подписывать закон №2178−10.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юлия Тимошенко заявила, что её политическая сила будет добиваться отмены закона о продаже земли через Конституционный суд

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