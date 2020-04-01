Санкт-Петербург, , 08:09 — REGNUM Порядка десяти предприятий в Петербурге ежедневно выпускают более 125 тыс. защитных масок и 1 млн антибактериальных салфеток. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время видеоконференции с полномочным представителем президента России в СЗФО Александром Гуцаном.

По данным губернатора, в городе ежедневно производят свыше 100 тысяч одноразовых медицинских масок и 25 тысяч многоразовых масок из хлопка и марли. «Ведётся работа по расширению производства», — сказал Беглов. Кроме того, в Петербурге каждый день выпускается 1 млн антибактериальных салфеток.

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Как сообщили в Смольном, имеется возможность переориентировать около 15 предприятий легкой промышленности на выпуск многоразовых и одноразовых медицинских халатов, постельного белья для больниц и другой продукции для медицинских нужд.

«Полномочный представитель предложил главам регионов рассмотреть возможность выпуска медицинских масок и защитных средств на своих территориях, например, путем перепрофилирования производств, с привлечением представителей малого бизнеса», — сообщили в пресс-службе полпредства президента РФ в СЗФО.