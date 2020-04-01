Ульяновск, , 08:01 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 1 апреля, ужесточается режим домашней самоизоляции. Те, кто продолжает работу, обязаны иметь при себе не только паспорт, но и справку с места работы. При отсутствии данных документов «нахождение человека дальше 100 метров от дома будет пресекаться». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор региона Сергей Морозов.

Глава региона отметил, что с 1 апреля режим самоизоляции ужесточается: тем, кто продолжает работать, обязаны иметь при себе справку установленного образца и паспорт.

«Нахождение человека дальше 100 метров от дома без справки будет пресекаться. Вы можете находиться на улице, если идете в ближайший от дома магазин, в аптеку, выгуливаете собаку или выносите мусор. При этом при вас должен быть документ, удостоверяющий личность…

Что касается порядка выдачи, то он следующий: работникам организаций или индивидуального предпринимателя, деятельность которых не приостановлена в соответствии с моим указом, справка выдаётся руководителем. Сам руководитель обязан в течение одного рабочего дня уведомить оперативный штаб […] о количестве выданных справок и представить копию приказа о привлечении работников к труду», — сказал Сергей Морозов, подчеркнув, что «справка действует при предъявлении паспорта».

По его словам, аналогичные справки должны быть также у волонтёров, дружинников, государственных и муниципальных служащих. Исключение составляют только врачи и полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля пропускной режим в связи с угрозой распространения коронавируса вводится в Саратовской области. Пропуск для передвижения по территории региона должен выдать работодатель, чья деятельность не приостановлена. Пропуск будет действителен при документа, удостоверяющего личность.

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