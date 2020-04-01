Багдад, , 08:02 — REGNUM Шиитские ополчения в Ираке выразили озабоченность относительно мобилизации вооруженных сил США, об этом 31 марта сообщает Kurdistan.ru.

Представитель группировки «Хашд аш-Шааби» Мухаммед Мухи заявил в комментарии журналистам издания, что у Вашингтона есть определенный план дальнейшей эскалации противостояния, об этом свидетельствуют перемещения военных на базах в Ираке.

«Это подозрительно. Рано или поздно мы с ними столкнемся, если они не выведут все войска из Ирака», — приводит издание слова Мухи.

Напомним, ранее в январе 2020 года парламент Ирака проголосовал за полный вывод иностранных войск со своей территории, тем не менее это не имело никаких практических последствий.

Читайте ранее в этом сюжете: Багдад пока не соглашался на развёртывание Patriots