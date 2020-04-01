Эрбиль, Ирак, , 08:00 — REGNUM Лидеры Иракского Курдистана поздравили с Акиту — праздником весны — религиозные меньшинства региона, об этом 31 марта сообщает Kurdistan.ru.

Поздравления, направленные ассирийцам, халдеям и сирийским христианам, выразили президент автономии Нечирван Барзани, премьер-министр Масрур Барзани и глава Демократической партии Курдистана (ДПК) Масуд Барзани.

«Мы вновь подтверждаем нашу приверженность мирному существованию между этническими и религиозными компонентами Курдистана», — говорится в заявлении, подписанном курдскими лидерами.

Представители клана Барзани пожелали счастья, мира, а также крепкого здоровья указанным религиозным меньшинствам, отметив свою приверженность принципу толерантности.

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