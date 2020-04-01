Ульяновск, , 07:22 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 1 апреля, контролирующие органы начнут проверять передвигающихся по улицам по справкам-пропускам. Соответствующее распоряжение подписал 31 марта председатель регионального правительства Александр Смекалин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы области.

Согласно распоряжению, продолжающие работу организации должны представить в контакт-центр копию приказа с поименным перечнем специалистов, которые продолжат работать.

«После этого организация получает право выдачи справок-пропусков. Это сделано для того, чтобы службы, контролирующие перемещения по городу, могли сопоставить данные, проверить, действительно ли человек вызван на работу, подала ли организация сведения», — пояснил Александр Смекалин, подчеркнув, что «форма справки будет единой».

По его словам, с 1 апреля начнутся «проверки наличия таких справок».

Напомним, 31 марта в Ульяновской области объявлен режим полной самоизоляции. Домашний карантин предполагает минимизацию выхода на улицу — только в магазины за продуктами питания и товарами первой необходимости, аптеки, для выноса мусора и выгула собак.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновскую область вернулись свыше 1 тыс. человек, под медицинским наблюдением остаются 675 человек. Подтверждён один случай коронавирусной инфекции — у 15-летнего подростка из Димитровграда, который вернулся из Англии. Его изолировали, состояние школьника оценивалось как удовлетворительное.