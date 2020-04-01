Ульяновск, 1 апреля 2020, 07:22 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 1 апреля, контролирующие органы начнут проверять передвигающихся по улицам по справкам-пропускам. Соответствующее распоряжение подписал 31 марта председатель регионального правительства Александр Смекалин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы области.
Согласно распоряжению, продолжающие работу организации должны представить в контакт-центр копию приказа с поименным перечнем специалистов, которые продолжат работать.
По его словам, с 1 апреля начнутся «проверки наличия таких справок».
Напомним, 31 марта в Ульяновской области объявлен режим полной самоизоляции. Домашний карантин предполагает минимизацию выхода на улицу — только в магазины за продуктами питания и товарами первой необходимости, аптеки, для выноса мусора и выгула собак.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновскую область вернулись свыше 1 тыс. человек, под медицинским наблюдением остаются 675 человек. Подтверждён один случай коронавирусной инфекции — у 15-летнего подростка из Димитровграда, который вернулся из Англии. Его изолировали, состояние школьника оценивалось как удовлетворительное.