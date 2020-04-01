Рим, , 08:18 — REGNUM Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони 31 марта выразил благодарность Албании и её премьер-министру Эди Раме за отправку 30 врачей и медицинских сестер в Бергамо на помощь Италии в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

«Я благодарю премьер-министра Албании Эди Раму и высоко ценю его жест и благородные слова в адрес Италии. Албания — маленькая страна, но это страна с великими традициями и античной цивилизацией, и мои правительства приложили все усилия для того, чтобы укрепить исторически сложившиеся отношения с этой страной», сказал Берлускони.

Напомним, на территории Италии проживает почти полмиллиона албанцев.

Сильвио Берлускони занимал пост главы правительства Италии четыре раза, в последний раз в 2008—2011 гг.

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