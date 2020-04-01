Приштина, , 08:19 — REGNUM Партия и.о. премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбина Курти 31 марта подала в Конституционный суд запрос о рассмотрении призыва президента самопровозглашенной Республики Косово Хашима Тачи к саботажу постановления правительства на предмет соответствия конституции края. Запрос был подан заместительницей спикера парламента Косово и членом президиума «Движения» Арберие Нагавци.

Данный запрос был подан сразу же после вынесения Конституционным судом вердикта о признании постановления правительства Косово о введении ограничений свободы передвижения граждан противоречащим Конституции и лишении его силы с 13 апреля 2020 года.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в вердикте подчеркивается, что до 13 апреля постановление остается в силе и его исполнение является обязательным.

Напомним, президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи призвал жителей края и работников полиции и сил безопасности саботировать постановление правительства Косово о введении ограничений на свободу передвижения граждан в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса, аргументируя это тем, что введение подобных ограничений возможно лишь после введения режима ЧП.

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