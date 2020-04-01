Новосибирск, , 06:46 — REGNUM В Новосибирской области после прокурорской проверки было возбуждено дело в отношении бывшего главы Колыванского района, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Экс-чиновника подозревают в «превышении должностных полномочий» (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

«Установлено, что глава района незаконно, без проведения торгов передал коммерческой организации по договорам аренды 45 земельных участков в границах посёлка Колывань, общей площадью более 8 гектаров», — уточнили в прокуратуре Новосибирской области. Также прокурор района в интересах государства предъявил иск на сумму более 20 млн рублей.