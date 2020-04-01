Нью-Йорк, США, 1 апреля 2020, 06:42 — REGNUM Меры социального дистанцирования в Секретариате ООН продлены до конца апреля, говорится в распространённом заявлении генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.
«Текущие предписания о работе посредством телекоммуникационных технологий в штаб-квартире ООН будут продлены до 30 апреля 2020 года», — объяснил он в обращении к сотрудникам секретариата.
Напомним, ранее Гутерриш распорядился перевести сотрудников подразделения на удалённую работу до 12 апреля.
Новое решение принято вслед за продлением в США мер, направленных на противодействие распространению коронавируса COVID-19.
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