Нью-Йорк, США, , 06:42 — REGNUM Меры социального дистанцирования в Секретариате ООН продлены до конца апреля, говорится в распространённом заявлении генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.

«Текущие предписания о работе посредством телекоммуникационных технологий в штаб-квартире ООН будут продлены до 30 апреля 2020 года», — объяснил он в обращении к сотрудникам секретариата.

Напомним, ранее Гутерриш распорядился перевести сотрудников подразделения на удалённую работу до 12 апреля.

Новое решение принято вслед за продлением в США мер, направленных на противодействие распространению коронавируса COVID-19.

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