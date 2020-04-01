Приштина, , 09:00 — REGNUM 31 марта глава Демократической партии Косово Иса Мустафа заявил, что причиной, по которой его партия отказалась от своей прежней позиции о необходимости введения взаимности в отношениях между Косово и Сербией, прописанной в т. ч. в коалиционном соглашении с «Движением за самоопределение», стало прямое требование США.

«Это правда, что режим взаимности был частью нашего правительственного соглашения и является частью нашей правительственной программы — замена пошлины на режим взаимности. Однако, поскольку поступило прямое требование США, мы приняли решение не отказаться от идеи взаимности раз и навсегда, но ввести его при поддержке США и Европейского союза — если Сербия не переосмыслит свою политику — как в политической, так и в торговой, и в экономической сферах», — заявил Мустафа.

В интервью для косовского новостного агентства Klan Kosova Мустафа заявил, что непреклонная позиция главы «Самоопределения» Альбина Курти стала причиной раскола коалиции между ЛДК и «Лигой».

Лидер ЛДК заявил, что он неоднократно пытался убедить Курти в том, что режим взаимности в отношениях с Сербией должен быть установлен при поддержке США и ЕС в качестве ответной меры на предпринимаемые Сербией шаги, однако Курти отказался координировать свои шаги с США, что привело к приостановке Штатами программ помощи самопровозглашенной республике.

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Напомним, 1 апреля правительство Косово приняло решение о полной отмене пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины и замене её на режим взаимности в отношениях с этими странами. Несмотря на то, что ЛДК вышла из коалиции с «Самоопределением» министры из рядов ЛДК продолжают работать в составе правительства.

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