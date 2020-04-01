Вашингтон, , 05:54 — REGNUM Представители американской администрации продолжают утверждать, что для переговоров о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) «еще есть время», с чем не согласны в России. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому журналу Arms Control Today.

По словам посла, в Вашингтоне считают, что продление договора может быть оформлено в считанные дни.

«Это заявляется, несмотря на наши неоднократные разъяснения о том, что продление СНВ-3 является не «просто техническим моментом», а довольно обширным процессом, требующим от российской стороны проведения ряда внутригосударственных законодательных процедур», — сказал Антонов.

Вместе с тем, подчёркивает российский дипломат, Москва выступает за продление СНВ-3 и готова перейти к обсуждению условий соглашения «хоть сегодня».

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Напомним, договор между Россией и США, подписанный в 2010 году, остается единственным соглашением между странами об ограничении вооружений. Документ будет действовать до февраля 2021 года, и пока Вашингтон официально не объявлял, готов ли он его продлить.

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