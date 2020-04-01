Скопье, , 08:51 — REGNUM В связи с эмбарго, наложенным Турцией на экспорт всех видов аппаратом искусственной вентиляции легких, аппараты, переданные посольством Норвегии в дар Северной Македонии, были задержаны на границе.

Об этом заявил президент Северной Македонии Стево Пендаровски в ходе пресс-конференции 31 марта, как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

По словам политика, представители Северной Македонии находятся в постоянном контакте с турецкими властями, и в ближайшее время аппараты прибудут в Северную Македонию. На сегодняшний момент в стране выявлено свыше 300 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, посольство Норвегии в Скопье на свои средства приобрело 25 аппаратов искусственного поддержания дыхания в дар Северной Македонии в связи с коронавирусом.

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