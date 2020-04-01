Сеул, , 05:48 — REGNUM Южная Корея и США договорились об условиях нового соглашения по размещению американских военнослужащих на южнокорейской территории, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на осведомленный источник в правительстве Республики Корея.

«В общих чертах стороны достигли финального этапа переговоров, осталось согласовать лишь незначительные детали», — заявил источник.

Он не исключил, что вскоре о достигнутых договоренностях будет объявлено официально. При этом конкретные детали соглашения источник назвать отказался.