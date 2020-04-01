Москва, , 04:31 — REGNUM Российский самолет с медицинским оборудованием и средствами защиты вылетел в Соединенные Штаты, говорится в сообщении Министерства обороны России.

«Самолет ВКС России с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в Соединенные Штаты Америки», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия предложила оказать США гуманитарную помощь в связи со эпидемией коронавируса нового типа в Соединенных Штатах. Москва поставит Вашингтону гуманитарный груз с медицинским оборудованием и средствами защиты.