Москва, , 04:14 — REGNUM Демократия как общеевропейская сверхценность рухнула перед угрозой пандемии нового коронавируса, заявил телеведущий Владимир Соловьёв в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

На фоне пандемии коронавируса в Европе тут же променяли так называемую «свободу и демократию» на безопасность и никто не возмущается «ущемлениями прав» в страхе перед пандемией.

«Получается, что демократия не является основополагающей потребностью человека… Это переучреждает представление человека о его природе. Все то, о чем ему говорили как о высшей ценности, слетело, как позолота», — заявил Соловьёв.

Он также отметил, что в новом сложившемся мире уже никого не волнует ни «ущемление прав геев», ни гейпарады, ни «право выбора гендера» и все остальное, что ране провозглашалось в качестве главных ценностей глобального человечества. И дело здесь не в «Пирамиде Маслоу», как то хотят показать либералы.

«Пирамида Маслоу идет от животной сущности человека и никогда не может объяснить, например, монашества, потому что она противоречит в принципе понятию духа. Это пирамида мещанства, так получается, демократия — это удел мещанина?», — задал вопрос Соловьёв.

Отметим, чуть Пирамиды Маслоу заключается в том, что, не удовлетворив примитивных животных потребностей, у человека не появится потребностей высших. Однако, эта концепция не объясняет, каким образом демонстрировали тогда стойкость и героизм блокадники в Ленинграде или узники концлагерей, которые все же не ломались, хотя многие и ломались. Единственное, что она объясняет — это мотивацию мещан, которые сводят «всю жизнь к необходимому» и живут «едой да сном», но не граждан.