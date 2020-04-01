Москва, 1 апреля 2020, 04:14 — REGNUM Демократия как общеевропейская сверхценность рухнула перед угрозой пандемии нового коронавируса, заявил телеведущий Владимир Соловьёв в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
На фоне пандемии коронавируса в Европе тут же променяли так называемую «свободу и демократию» на безопасность и никто не возмущается «ущемлениями прав» в страхе перед пандемией.
Он также отметил, что в новом сложившемся мире уже никого не волнует ни «ущемление прав геев», ни гейпарады, ни «право выбора гендера» и все остальное, что ране провозглашалось в качестве главных ценностей глобального человечества. И дело здесь не в «Пирамиде Маслоу», как то хотят показать либералы.
Отметим, чуть Пирамиды Маслоу заключается в том, что, не удовлетворив примитивных животных потребностей, у человека не появится потребностей высших. Однако, эта концепция не объясняет, каким образом демонстрировали тогда стойкость и героизм блокадники в Ленинграде или узники концлагерей, которые все же не ломались, хотя многие и ломались. Единственное, что она объясняет — это мотивацию мещан, которые сводят «всю жизнь к необходимому» и живут «едой да сном», но не граждан.