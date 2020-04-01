Москва, , 15:09 — REGNUM Во время пандемии Сбербанк не ослабляет деловую хватку и активно внедряет свой IT-продукт в оказываемые им услуги.

Суперкомпьютер «Кристофари», или платформа AI Cloud — результат облачных разработок Сбербанка — получил аттестат соответствия требованиям безопасности, предъявляемым к информационным системам персональных данных (ИСПДн).

AI Cloud создана ни много ни мало для решения задач в области искусственного интеллекта (ИИ). Теперь пользователи платформы смогут использовать суперкомпьютер «Кристофари» для работы с биометрическими, специальными, общедоступными и прочими персональными данными, а также создавать новые сервисы на основе ИИ-алгоритмов с применением передовой медицинской диагностики, технологии распознавания лиц, голосовой биометрии и других инновационных технологий.

Очевидно, что первым делом Сбербанк запустит суперкомпьютер для своих целей и вряд ли будет делиться его базовой технологией с другими желающими в ближайшие несколько лет, пока не снимет сливки от использования персональных, биометрических, медицинских и прочих данных, в том числе аккумулированных в государственном секторе.

Следует отметить, что аттестацию соответствия требованиям безопасности, предъявляемым к ИСПДн, может сделать любая компания, имеющая соответствующую лицензию. Рыночная стоимость такой аттестации — от нескольких сот тысяч рублей.

Федеральный Закон № 152 «О персональных данных», регулирующий технические меры защиты ИСПДн при обработке в них персональных данных, был принят почти 14 лет назад и, с учётом многообразия, глубины и доступности таких данных, уже не отражает действительного положения вещей, в частности наличия так называемого искусственного интеллекта — набора алгоритмов, которые учат систему распознавать биометрические данные и человеческую речь.

Для того чтобы получить аттестацию, нужно не только обладать достаточными денежными средствами, но и реализовать на своём ПО систему защиты на основе подсистем: антивирусной, криптографической, обнаружения вторжений, межсетевого экранирования, анализа защищенности, защиты от несанкционированного доступа и прочих. Как мы знаем, любая защита ломается новыми вирусами и программами слежения и хищения данных. Банкоматы Сбербанка в 2019 году подвергались взломам, а общая потеря клиентов банка от кибератак в 2019 году составила 6,4 млрд рублей. В феврале 2019 года глава Сбербанка Герман Греф признал, что по вине искусственного интеллекта его банк потерял миллиарды рублей.

И уж если речь зашла о полноценном и мощном продукте на основе искусственного интеллекта, то было бы правильным для начала принять в качестве документа, имеющего юридическую силу, этику взаимодействия ИИ и человека, которая обещает появиться в России уже в этом году. Кстати, разработкой этических норм также планировал заняться Сбербанк.