Женева, Швейцария, , 23:46 — REGNUM О необходимости срочного освобождения нелегальных мигрантов, которые находятся в местах задержания, говорится в заявлении ряда структур ООН, опубликованном 31 марта.

Заявление составлено в связи с пандемией Управлением верховного комиссара ООН по правам человека, Международной организацией по миграции и Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В обращении говорится, что задержанные мигранты содержатся в стеснённых и, зачастую, антисанитарных условиях. Их нужно срочно освободить. Эти люди также, как и остальные, должны иметь доступ к медицинским услугам.

Напомним, 31 марта спецдокладчик ООН по вопросу о праве на питание Хилал Элвер призвала отменить санкции, которые были введены в отношении ряда стран. В условиях распространения коронавируса жители этих стран особенно нуждаются в человеческих условиях, в том числе в нормальном питании.