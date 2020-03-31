Ашхабад, , 23:21 — REGNUM Власти Туркмении поручили врачам и фельдшерам распространять среди населения оксолиновую мазь для профилактики распространения коронавируса и других респираторных инфекций, даже несмотря на то, что эффективность этого препарата не доказана, передает «Азатлык».

В некоторых районах медицинским работникам приходится приобретать оксолиновую мазь за свой счет, в других же они получили от государства лишь по одному флакону препарата из расчета на несколько тысяч местных жителей.

Читайте также: Президент Туркмении приказал ударить могильником по коронавирусу

После того, как стало известно об этом негласном распоряжении врачей, стоимость оксолиновой мази в Туркмении увеличилась сразу в 4,5 раза — с 10 до 45 манатов (с 222 до 999 рублей) за флакон.

При этом после появления информации о том, что Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, в туркменских аптеках возник дефицит антисептических гелей, одноразовых перчаток и медицинских масок, а спирт подорожал с 7 до 20 манатов (со 155 до 444 рублей).

Читайте также: Бараньи головы используют в Туркмении для борьбы с коронавирусом