Бишкек, , 23:18 — REGNUM Совет безопасности Киргизии внес на имя премьер-министра Мухамметкалыя Абылгазиева предложение принять меры в отношении отдельных членов правительства за недостаточную работу по предупреждению проникновения коронавирусной инфекции на территорию страны и ее распространения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отметим, что ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков жестко раскритиковал членов республиканского штаба по борьбе с коронавирусом и чиновников министерства здравоохранения за допущенные недочеты за несвоевременное выявление граждан, контактировавших с зараженными коронавирусом, что привело более быстрому распространению этой инфекции в республике.

Также глава государства отдельно подверг критике руководство минздрава за несвоевременную подготовку к проведению лабораторных исследований, недостаточную оснащенность лабораторий медицинской техникой и расходными материалами для тестирования, недостаточное обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты и транспортом.

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