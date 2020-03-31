Красноярск, , 23:02 — REGNUM Ремонтная база подводных лодок будет создана в посёлке Диксон, сообщает пресс-служба администрации Таймырского района.

По их утверждению, для новой базы уже выделен участок земли, проведены необходимые работы по исследованию морского дна. Кроме того, уже сейчас в посёлке строится новая пограничная застава с вертолётной площадкой, заправочным комплексом и комплексом зданий.

Сроки начала строительства ремонтной базы подлодок администрации неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев сообщил журналистам о планах реконструкции порта Диксон до 2025 года.

Напомним, поселок Диксон расположен на побережье Карского моря у входа в Енисейский залив и считается самым северным поселением в России.

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