Ашхабад, , 23:01 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор вице-премьер-министру Эсенмыраду Оразгелдиеву, а министру сельского хозяйства и охраны окружающей среды Магтымгулы Байрамдурдыеву — строгий выговор. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что административные взыскания высокопоставленные чиновники получили за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки.

Поводом для недовольства президента Бердымухамедова послужили слишком низкие темпы проведения реформ в сельскохозяйственной отрасли Туркмении.

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