Алеппо, Сирия, , 22:26 — REGNUM Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил 31 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

По его словам, со стороны Турции в патрулировании участвовали подразделения вооруженных сил.

«Состоялось скоординированное патрулирование с вооруженными силами Турции по маршруту Вахшия — Хисаджек — Карамель — Вахшия в провинции Алеппо», — сказал Журавлёв.

Напомним, на северо-востоке Сирии в совместном патрулировании участвуют турецкие пограничники.

Наряду с этим российская военная полиция осуществила патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака, а вертолёты армейской авиации провели воздушное патрулирование.

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