Ашхабад, , 21:58 — REGNUM Власти Туркмении запретили населению и государственным СМИ употреблять слово коронавирус, чтобы скрыть всю информацию о пандемии коронавирусной инфекции, пишут «Репортеры без границ».

Также упоминания о коронавирусной инфекции исключили из информационных брошюр министерства здравоохранения, распространяемых в школах, больницах и на рабочих местах.

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Правозащитники считают, что введя такой негласный запрет, туркменское правительство подвергает опасности своих граждан.

Туркменистанцев, носящих медицинские маски или говорящих о коронавирусе на улице и в очередях в магазинах, могут арестовать «люди в штатском» — дабы те «не сеяли панику среди населения».

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При этом, как отмечают «Репортеры без границ», власти Туркмении утверждают, что на территории страны якобы не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

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