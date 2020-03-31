31 марта 2020 | Время чтения 6 мин

В латентной форме это в Украине присутствует уже давно: страной уже управляли и «днепропетровские», и «донецкие», и «буковинские», и «винницкие». А после короткого и очень неудачного периода трансрегиональных «соросят» (правительство Алексея Гончарука) правление, судя по всему, переходит к условным «галичанским» (Львов и окрестности).

Петар Йованович, , 21:59 — REGNUM Нарастание центробежных тенденций в государственной модели Украины уже не вызывает сомнений. И речь идет не о «сепаратизме» разлива 2014 года (Донецк и Луганск), а о сознательных системных изменениях в государственном строительстве. Например, о передаче под контроль ведущих представителей региональных элит целых областей или, тем более, о формирующемся факторе контроля этих элит над вооруженными силами Украины. Вполне естественным результатом этих тенденций будет их конвертация в худшую форму федерализма — феодализм, когда Центр не будет иметь рычагов воздействия на Провинции, а последние, в свою очередь, будут рассматривать столицу не как источник государственных решений, а как аппетитный, но не решающий приз в политической борьбе.

Украина

В латентной форме это в Украине присутствует уже давно: страной уже управляли и «днепропетровские», и «донецкие», и «буковинские», и «винницкие». А после короткого и очень неудачного периода трансрегиональных «соросят» (правительство Алексея Гончарука) правление, судя по всему, переходит к условным «галичанским» (Львов и окрестности). Центробежность имеет место в истории любого государства, даже в современных США: например, в Калифорнии или в Техасе. Но янки пока проще — в случае чего туда придут федеральные агенты и все успокоится. Особенно если среди федералов какой-нибудь Брюс Уиллис. В Украине все сложнее. Центральная власть явно упускает контроль над ситуацией. И история человечества подсказывает, что в таком случае должен появиться какой-либо иной компенсатор-«центробежник». Ведь системы, особенно государства, имеют инстинкт самосохранения почище любого человеческого. И когда способность легитимной власти сохранить систему вызывает сомнения, то появляется диктатор, по определению Merriam-Webster, «человек с неограниченной государственной властью». Их в истории было много — от Клисфена на Самосе до Лукашенко в Беларуси.

И, естественно, возникает вопрос: кто может стать таким «компенсатором» в Украине? Моя версия — Арсен Аваков, министр внутренних дал в четырех последних Кабинетах Министров Украины (Яценюка, Гройсмана, Гончарука и нынешнего Шмигаля). Еще недавно пришедшая к власти «команда Зеленского» небрежно и через губу отзывалась о политическом будущем Авакова, рассматривая его как фигуру, оставленную в составе нового Кабмина «на испытательный срок». Но прошло полгода — и где они, тот премьер Гончарук и его «соросята»? А Аваков по-прежнему остался на своем месте и рассматривается как «гарант политического сосуществования на Украине». Арсен Борисович не самый богатый человек в стране и со своими публичными 52-мя миллионами долларов не входит даже в ТОП-100 самых богатых людей Украины (по данным журнала НВ и инвесткомпании Dragon Capital, 2019 год). Зато у него под рукой не только бойцы Министерства внутренних дел, но и значительная часть парамилитарных образований национал-радикалов, которых лихая постмайданная судьба просто вынудила «лечь» под министра. Который ныне может как «сохранить спокойствие» в Украине, так и качественно (и с успехом) его порушить.

Для того, чтобы начать рушить необходим только внешний импульс. И он пришел в виде коронавируса и COVID-19. Правительство, уже новое правительство Дениса Шмигаля, пока не показало впечатляющих успехов в борьбе с напастью, зато уже выдало ряд действий, вызывающих искреннее отвращение к себе: одно увеличение на 30% экспорта зерна (и это в канун отчетливо просматриваемого голода) чего стоит! Не отстает в погоне за гражданским отвращением и Офис Президента. Андрей Ермак, новый шеф Офиса, во время пандемии и не успев еще согреть кресло, покупает себе новый «Мерседес» за 3 200 000 гривен (что = 145 454-м медицинским маскам, = 32-м аппаратам искусственной вентиляции легких, = 2 562-м защитным костюмам). И оправдания Ермака: «Я давно хотел купить новый автомобиль. И так получилось, что покупка совпала с этими всеми событиями в нашей стране» — выглядят откровенно глупо. Это, конечно, мелочь, но и соломинка ломает спину верблюду. А что касается Верховной Рады, то «черный понедельник» (30 марта, когда Рада приняла закон, разрешающий продажу земли сельскохозяйственного назначения) всяко не поднял народную любовь к этому сходняку, ведь 73% населения выступают против продажи. Так что ближайшие замеры рейтингов покажут.

И в этой атмосфере Арсен Аваков публикует 23 марта пост на своей ФБ-странице, который она сам определил, как «не выверенную программу и точно не агитку». Ну, кто я такой, что бы не верить министру (у него ведь наверняка пистолет есть)? Однако пост Авакова это явно не заявление ординарного министра, а нечто куда большее:

Увеличение дефицита госбюджета «миллиардов на 200 как минимум. Не стесняясь!»;

Секвестр бюджета — сократив затраты на некритические по нынешним временам вложения и инвестиции. Не допуская ущерба по линии обороны и безопасности;

Соглашение с МВФ, ради поддержки в антикризисных, в том числе по программе поддержки в связи с пандемией коронавируса (и, обратите внимание, «соглашение», а не «выполнение требований — А.Г.);

Реструктуризация внешних долгов Украины, для сокращения нагрузки по выплатам процентов и основного долга в ближайшие годы (опять таки, обратите внимание — «реструктуризация», а не «продажа земли» — А.Г.);

Специальная программа доступных кредитных ресурсов для бизнеса — от мала до велика — по низким ставкам 5−7% годовых.

И так далее. То есть, всем сестрам роздано по серьгам — армии не сокращать финансирование, бизнесу — предоставить дешевые кредиты, а народу (электорату) — «специальные выплаты из государственного бюджета — как кризисное обеспечение по вынужденной безработице». А это сейчас в Украине критически важно, поскольку по квартирам людей-то власти заперли, но карантинной логистики не продумали и чем сидельцы будут кормить семьи — не особо заморачивались. Все это можно было бы рассматривать как элемент пандемической суматохи, если бы не «черный понедельник». 30 марта Рада не только «сдала» украинскую землю, но и провалила законопроект №3279 «О внесении изменений в закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», в котором, собственно, и предлагалось увеличение бюджетного дефицита на предложенную Аваковым сумму. То есть парламент отказал министру. И следует помнить, что Рада — это тот государственный орган, который может уволить Авакова: самостоятельно или с подачи президента. А это означает, что парламент становится угрозой для министра, как в аспекте его личного положения во властной вертикали, так и в контексте перспектив выполнения им служебных обязанностей: противодействия пандемии COVID-19. Как будет теперь действовать Аваков покажет ближайшее время. Мне, историку, остается только погрузиться в мир ассоциаций.

В Украине, очевидно, диктаторские амбиции терзают многих. Ведь плох тот демократ, который не мечтает стать диктатором, ибо именно демократия является питательной средой и матерью диктатуры. Но сценарий «Аваков» в настоящий момент является наиболее реалистичным.

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