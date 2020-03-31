Ашхабад, , 21:48 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьер-министру Эсенмыраду Оразгелдиеву и министру сельского хозяйства Магтымгулы Байрамдурдыеву организовать и провести на высоком уровне праздник туркменского скакуна. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Туркменский лидер отметил, что праздничные мероприятия необходимо отметить широко, поскольку в нынешнем году международной ассоциации ахалтекинского коневодства исполняется 10 лет.

«Деятельность этой крупнейшей структуры имеет большое значение для популяризации и повышения всемирной славы легендарных туркменских коней, являющихся гордостью нашего народа», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что праздник ахалтекинского скакуна ежегодно отмечается в Туркмении в последнее воскресенье апреля.

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