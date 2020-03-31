Бишкек, , 21:45 — REGNUM Комендатура столицы Киргизии вынуждена ужесточить правила поведения жителей Бишкека в период действия режима чрезвычайной ситуации, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге заявил комендант города Алмазбек Орозалиев.

По его словам, теперь в столице будет действовать запрет на передвижение на личном транспорте без крайней необходимости.

Милицейский начальник отметил, что комендатуру идти на такие непопулярные меры вынудили сами жители Бишкека, которые выходят на улицу погулять или по незначительным причинам, и тем самым подвергают себя и других горожан риску заразиться коронавирусом.

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