Вашингтон, , 21:39 — REGNUM Миссия США в Венесуэле — достижение демократии, сообщил 31 марта журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

По его словам, американцы не намерены воспользоваться ситуацией с обесцениванием нефти, чтобы ещё сильнее давить на Венесуэлу, ужесточать санкции.

Помпео «Наша миссия остаётся неизменной — дать демократии шанс «.

Напомним, тяжёлая ситуация в Венесуэле, несколько лет находящейся в глубоком экономическом кризисе, усугубляется падением цен на нефть, при том, что нефтяной экспорт — главный источник доходов для венесуэльцев.

Отметим, что в ООН призывают на фоне пандемии снять санкции с ряда стран, в числе которых упоминается и Венесуэла.

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