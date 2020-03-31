Москва, 31 марта 2020, 21:43 — REGNUM Тесты на коронавирус депутата Московской городской думы Николая Губенко показали противоречивые результаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник в законодательном собрании столицы.
«Противоречивые результаты. Один тест — положительный, два — отрицательные», — рассказал источник ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, депутат Московской городской думы Николай Губенко госпитализирован с супругой, народной артисткой РСФСР Жанной Болотовой в медицинский комплекс в столичном районе Коммунарка.
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