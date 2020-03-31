Ашхабад, , 21:39 — REGNUM Несмотря на то, что власти Туркмении официально заявляют об отсутствии зараженных коронавирусом на территории страны, в Ашхабаде с в столице Туркменистана с 1 апреля начнут массово закрываться частые магазины, передает «Азатлык».

Так же временно прекратят работу салоны красоты, пекарни и кондитерские цеха. Как надолго — неизвестно.

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Также издание отмечает, что на подъездных дорогах близ Ашхабада организованы санитарные посты, на которых у всех проезжающих мимо автовладельцев и их пассажиров измеряют температуру и переписывают паспортные данные.

Наиболее пристальное внимание патрулирующие на дорогах полицейские уделяют гражданам, приезжающим из города Мары и из Марыйской области. Причину этого правоохранители не объясняют.

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