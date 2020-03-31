Тирасполь, , 21:38 — REGNUM Действия властей Молдавия, которые даже в условиях мировой пандемии коронавируса, дожимают блокаду Приднестровья, свидетельствует о том, что Кишинев готов «реинтегрировать ПМР до последнего приднестровца». Об этом заявил 31 марта в интервью ИА REGNUM приднестровский политолог Сергей Сафронов.

Власти Приднестровья, напомним, обвинили Молдавию в намеренном блокировании ввоза лекарств на территорию ПМР. На минувшей несколько автомобилей с медикаментами для Приднестровья простояли на молдавско-украинской границе около недели.

«Эта ситуация наглядно демонстрирует приоритеты молдавских властей. Стремление затянуть Приднестровье в свои «общие пространства» для Кишинева важнее, чем реальные приднестровцы и их жизни. Даже на период эпидемии, когда все страны отбросили разногласия и объединились против общей угрозы, Молдавия не ослабляет хватку», — отметил эксперт.

Более того, Кишинев, по его словам, намерен сполна использовать кризис для установления контроля над ПМР и нанесения максимального ущерба безопасности республики: «Анализы приднестровцев на коронавирус отправляют в Кишинев. Это делает неизбежными задержки: результаты порой приходят, когда человек уже мертв».

Молдавия, по словам Сафронова, узурпировала за собой и право распоряжаться гуманитарной медицинской помощью, в том числе предоставленной Россией для жителей Приднестровья.

«Речь идет о медицинском оборудовании и тех же тестах на коронавирус. Они переданы Россией для приднестровцев. Но по настоянию Молдавии все делается через Кишинев. И там же остается. А в этом время Молдавия блокирует доступ в Приднестровье лекарств — в основном, кстати, российского производства. Именно это, кстати, и не устраивает Молдавию, где есть своя фармацевтическая мафия, лоббирующая интересы западных производителей лекарств», — добавил Сафронов.

«Остается вопрос: а Москву это устраивает? Неужели и она готова принести приднестровцев в жертву Додону и поддержке «территориальной целостности» Молдавии?» — подвел итог эксперт.

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