Москва, , 21:11 — REGNUM Российская сторона предложила американской оказание помощи в виде медицинской техники и средств защиты. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, президент США Дональд Трамп «с признательностью» принял от России гуманитарную помощь.

Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин, предлагая соответствующую помощь Дональду Трампу, исходил из того, что американские производители также в критической ситуации смогут оказать помощь России после набора темпов производства. В течение дня 31 марта, добавил Песков, шло техническое согласование отправки гуманитарного самолёта для американской стороны. Ожидается, что самолёт вылетит в Штаты в ближайшие часы.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в нынешней ситуации альтернативы тому, чтобы действовать сообща, нет.