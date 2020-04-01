Стокгольм, , 08:57 — REGNUM Шведская правоконсервативная оппозиционная партия Шведские демократы выступает за массовое проведение тестов на коронавирус среди населения. Лидер партии Джимми Окессон испытывает боль в горле и не исключает, что он сам может быть заражен COVID-19. Об этом 31 марта сообщило шведское издание Aftonbladet.

Шведские демократы, а также другая оппозиционная партия Умеренных выступают за то, чтобы больше граждан проверялось на наличие коронавирусной инфекции. По мнению Джимми Окессона, в первую очередь приоритет должен отдаваться медицинским работникам, но и граждане, находящиеся дома на удаленной работе и наблюдающие у себя простудные симптомы, также должны проходить тест на COVID-19.

«Мы должны тестировать как можно больше граждан, чтобы как можно больше из них могли вернуться на работу и не сидеть без надобности дома. Чтобы гражданин мог вернуться на работу, ему нужна справка о том, что он здоров», — заявил глава Шведских демократов. Подобная стратегия будет затратной и подразумевает решения множества логистических вопросов. Однако, как считает Окессон, такие инвестиции будут вполне оправданы.

В данный момент Джимии Окессон находится дома в городе Сёльвесборг, расположенном на юге страны. Уже на протяжении некоторого времени он наблюдает у себя легкие симптомы простуды, и, поскольку он не может исключить, что у него нет COVID-19, он не контактирует с другими людьми.

На вопрос, думает ли он, что заражен коронавирусом, лидер Шведских демократов ответил следующим образом: «Я не могу этого исключать. По ощущениям, у меня каждое утро после сна болит горло. Было бы неплохо узнать, заражен ли я коронавирусной инфекцией. Тогда мне было бы понятно, могу ли я увидеться со своими родителями и другими родственниками, находящимися в группе риска».