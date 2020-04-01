Стокгольм, , 08:59 — REGNUM В Дании многие смотрят на политику Швеции по борьбе с распространением COVID-19 как на «фильм ужасов», у которого, как опасаются датчане, может быть очень плохая концовка. Об этом 31 марта рассказало шведское издание Fria Tider.

Меры, принимаемые шведским государством по борьбе с коронавирусной инфекцией, идут в разрез с общемировой практикой. В большинстве стран вводятся жесткие ограничительные меры, граждане находятся на карантине, а государства стремятся обеспечить обширное тестирование населения на наличие вируса, что соответствует рекомендациям ВОЗ.

В Швеции же избрали стратегию «медленного» заражения большой части населения, направленного на выработку «группового иммунитета». Такая политика Швеции вызывает беспокойство в других государствах, а также среди независимых шведских эпидемиологов и вирусологов.

«Смотреть сейчас на Швецию это все равно, что смотреть фильм ужасов. Мы опасаемся, что такая политика может иметь серьезные последствия, так как в Швеции введено совсем немного ограничений, люди в целом свободны в своих перемещениях, работают различные заведения. У нас в Дании сейчас все строже, всё закрыто. Мы опасаемся, что в Швеции дела могут пойти по не самому благоприятному сценарию, но надеемся, что всё будет хорошо», — заявила датская журналистка Лисбет Давидсен.

Кроме того, сообщается, что в Финляндии также скептически относятся к избранной Швецией стратегии и опасаются, что пандемия COVID-19 в соседнем для них государстве может выйти из-под контроля.