Белград, , 20:39 — REGNUM Между албанскими политическими партиями в Косово и Метохии, несомненно, существует конфликт, который позволяет говорить о нешуточном политическом кризисе. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор факультета политических наук Университета в Белграде, председатель движения «За сохранение сербского государства» Слободан Самарджич.

Напомним, что правительство сепаратистского Косово, которое сформировал лидер победившей на парламентских выборах 6 октября партии Альбин Курти, 25 марта ушло в отставку по причине выраженного ему недоверия. Президент Хашим Тачи призвал все политические партии договориться о формировании нового правительства. Тем не менее 30 марта мэр южной части Косовской Митровицы и член партии «Самоопределение» Агим Бахтири заявил о том, что если президент сепаратистского Косово Хашим Тачи попробует сформировать новое правительство без проведения повторных выборов, это приведёт к братоубийству.

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По словам сербского эксперта, политические партии косовских албанцев разошлись несколько лет тому назад на почве той проблемы, которая является типичной для молодых политических образований.

«На одну сторону стали прагматичные партии, которые хотели бы решить существующие проблемы, а другую заняли те, которые считают, что сепаратистское Косово переживает золотой период своей лжегосударственности и что оно может вести себя как полностью независимое образование. В этом и суть сегодняшнего конфликта между Хашимом Тачи и Альбином Курти», — пояснил Самарджич.

Политолог напомнил, что Курти сегодня пользуется большой популярностью среди албанского населения, на последних парламентских выборах 6 октября он получил больше голосов, чем другие, и в конце концов ему удалось сформировать правительство. Но тем не менее он продолжил очень жесткую, непрагматичную, фундаменталистскую политику, добавил Самарджич. Поэтому для него неприемлемы предложения о своеобразном «разграничении» между Косово и Сербией, которые выдвигали Тачи и президент Сербии Александр Вучич, и о котором ранее писали и сербские и албанские СМИ, считает он.

«С другой стороны Тачи пользуется поддержкой и президента США, и Госдепа. Американцы, очевидно, заняли гибкую позицию по поводу косовского урегулирования. Им важно хоть как-то решить эту проблему. США рассчитывают на то, что большая часть Косово останется под их контролем, и что албанцы будут и впредь для них самой лояльной нацией на Балканах. Администрация президента Дональда Трампа не забивает себе голову такими тонкостями, как границы, поэтому она может допустить «разграничение» между сербской и албанской частями Косово. Но разграничение недопустимо для Курти», — рассказал эксперт.

По словам Самарджича, Курти не слишком котируется у администрации США — он в основном связан с Евросоюзом, особенно с Германией, которая весьма непреклонна в вопросе изменения границ. Поэтому это стечение обстоятельств только усугубляет политический кризис в Косово, полагает политолог.

«Конфликт между двумя политическими веяниями серьезен. Но мне кажется, что у США есть рычаги давления для того, чтобы усмирить Курти и дать преимущество тем партиям, которые на их стороне. А это большинство косовских политических объединений. Так что если бы Тачи под диктовку США создал бы своё правительство, то оно согласилось бы с американской прагматичной политикой. Поэтому Курти категорически против. Он знает, что только на повторных выборах у него есть шанс заново прийти к власти», — пояснил Самарджич.

Эксперт считает, что внутриалбанский политический конфликт в Косово и Метохии положительно влияет на динамику переговоров Приштины и Белграда, так как эти переговоры замедлились.

«Здесь не приходится говорить о мудрости и грамотной тактике сербского руководства во главе с Вучичем. Это просто стечение обстоятельств, так как косовские албанцы не могут согласовать свои дальнейшие шаги. Это идет на руку Сербии, потому что окончательное решение откладывается. Оно в любом случае было бы для Белграда невыгодным. Даже если бы была достигнута договоренность о разграничении, изменение границ не принесло бы Сербии большой пользы. Я смотрю на откладывание переговоров как на положительный момент. Это то, что в Сербии называли «замороженный конфликт». Он действительно заморожен, и это время Сербия может использовать для поиска более сильных союзников, которые подержали бы ее более принципиальную политику в отношении Косово и Метохии», — полагает политолог.

По мнению Самарджича, такими союзниками в первую очередь могли бы быть Россия и Китай, и, кроме того, ряд не очень больших и влиятельных государств, которые опасаются современного американского империализма, в том числе те небольшие страны, которые отменили признание независимости Косово.

«Со временем в Западной Европе тоже усилятся сомнения по поводу того, нужно ли предоставлять безоговорочную поддержку независимому Косово. Там всё больше укрепляется понимание того, что в Косово царит не только несогласие между политиками, но и преступность, и что с экономической точки зрения это несостоятельная территория», — подытожил Слободан Самарджич.